Impresa di Luca Rosetti che entra nella storia della vela oceanica

Luca Rosetti al timone del suo Mini 650 vinto la seconda tappa della Minitransat in categoria serie, transitando sul traguardo caraibico dopo aver navigato per 14 giorni 12 ore 6 minuti e 30 secondi. Una prestazione che potrebbe conferire allo skipper romagnolo anche la vittoria assoluta. Per saperlo occorre attendere 15 ore e l’arrivo degli altri concorrenti, per fare la somma e confrontare i tempi delle due frazioni. Rosetti, nella prima tappa (Les Sables d’Olonne-Santa Crux), era giunto ottavo con un ritardo di 15 ore, 5 minuti e 30 secondi dal primo. Una impresa che scrive la storia della vela italiana, secondo il presidente Fiv Francesco Ettorre: "Una bellissima performance e una grande felicità per me e per tutta la Federazione! Complimenti a Luca e al suo staff, che hanno portato a compimento nel migliore dei modi un bellissimo progetto".