Impresa edile a caccia di un manovale

L’impresa edile Ifc di Coriano sta ricercando un manovale da adibire a lavori di muratura e ristrutturazione. La persona ricercata deve preferibilmente essere in possesso di esperienza nella stessa mansione eo di attestati specifici nell’edilizia. Si richiede patente di tipo B e auto propria, nonché immediata disponibilità Si offre contratto a tempo determinato e a tempo pieno, con orario dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 (in caso di bisogno l’orario potrebbe variare in base alle esigenze dei singoli cantieri). La sede dell’azienda è a Coriano, ma si lavorerà in cantieri edili situati in tutto il territorio della provincia di Rimini. Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per candidarsi cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse e seguire le istruzioni.