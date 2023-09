Impresa pulizie, maxi frode da 3 milioni

Una maxi-evasione di circa 3 milioni e 385mila euro, tra imposte dirette ed indirette, contestata dal Gruppo della Guardia di Finanza e della procura di Rimini ad una società che operava nel settore delle pulizie degli edifici e dei servizi alle imprese, attiva nella nostra provincia ma anche a Milano e Roma. Nel 2021 la Helyos srl di Rimini era finita nel mirino dei militari delle Fiamme Gialle, coordinati dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi. Sette le persone iscritte nel registro degli indagati. Due di loro hanno scelto di percorrere la strada del processo, mentre altri quattro hanno optato per il rito abbreviato. Nei giorni scorsi il gup di Rimini si è dunque pronunciato con una sentenza di assoluzione per uno degli indagati e quattro condanne. Christian e Daniele De Florio (il primo in qualità di socio maggioritario, legale rappresentante e presidente del cda, il secondo socio ed ex amministratore delegato) sono stati condannati rispettivamente a 2 anni e due mesi e 2 anni di reclusione. Condannati rispettivamente ad 1 anno e 6 mesi e a 10 mesi (con sospensione condizionale della pena) Tiziana Domeniconi ed Erwin Villegas.