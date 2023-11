Imprese del Titano a caccia di tecnici con esperienza

Varie aziende della Repubblica di San Marino cercano personale attraverso il portale della Regione Emilia Romagna. Ecco di seguito alcuni annunci. In località Falciano si cerca un programmatore informatico (perito o ingegnere) che sia in possesso di esperienza. Contratto a tempo indeterminato, orario a tempo pieno. Un’altra azienda è interessata a un cablatore con esperienza come quadrista (si prediligono periti). Contratto a tempo indeterminato, orario a tempo pieno. Il terzo annuncio sammarinese riguarda un tecnico manutentore da adibire all’assistenza di caldaie, bruciatori e climatizzatori, con trasferte nelle zone del Riminese e del Montefeltro. Previste anche attività idrauliche. Si chiede preferibile esperienza, patente B, diploma di istituto professionale. Contratto a tempo determinato, con orario a tempo pieno (dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17.30). Registrarsi con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ e cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse.