Imprese donano defibrillatore

Aziende, commercianti e imprese locali a Scacciano, frazione di Misano, si sono messe una mano sul cuore e hanno deciso di aiutare gli altri. Come? Dotando la zona di un defibrillatore che ieri mattina è stato sistemato fuori dal bar Scaccianoia, alla presenza del sindaco Fabrizio Piccioni. Si chiama Dae, Defibrillatore automatico esterno, e permette a tutti, in caso di necessità, di utilizzarlo per soccorrere una persona in pericolo di vita. Per chi nutrisse timori nell’utilizzarlo, dal municipio spiegano che la legge protegge esplicitamente chi sta cercando di salvare una vita, anche solo di fronte al sospetto di arresto cardiaco. Si tratta di manovre essenziali per aumentare le possibilità di sopravvivenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

"È un’iniziativa particolarmente lodevole – aggiunge il sindaco Fabrizio Piccioni -. È la prima esperienza di questo genere, realizzata dal Comitato cittadino insieme all’attività del territorio, per fornire la comunità di un importante strumento che può salvare delle vite. Ci auguriamo che sia di stimolo per altre iniziative simili".

La comunità di Scacciano si è anche organizzata con dei corsi per l’utilizzo dell’attrezzatura, con la partecipazione di 45 persone.