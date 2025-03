Imprese ed export: meno 6% in un anno

Diminuisce l’export delle imprese riminesi, in maniera superiore a quanto accade nel resto della Regione. Anche se i dazi statunitensi ad oggi non ci sono, le tensioni sui mercati per le volontà dell’amministrazione Trump stanno lasciando il segno. Nel 2024 le esportazioni in provincia di Rimini ammontano a 2,9 miliardi di euro, con un deciso calo, rispetto al 2023, pari al 6,0%, superiore alla variazione negativa regionale (-2,0%) e nazionale (-0,4%). Al contrario le importazioni risultano di 1,6 miliardi di euro, in aumento annuo del 4,6%.

Sul risultato negativo delle esportazioni pesano quelle di due tra i principali prodotti: macchinari e apparecchi meccanici (25,6% del totale), che fa segnare un -12,7%, e mezzi di trasporto (11,3%), con un -29,2%, al cui interno si evidenziano le navi e imbarcazioni (10,3%), con un ben -30,0%. Gli Stati Uniti restano il principale Paese per l’export (12,8% del totale).