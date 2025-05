Imprese, premio alle idee innovative

C’è tempo fino a sabato per iscriversi alla ventiquattresima edizione di ‘Nuove idee nuove imprese’, l’iniziativa che supporta le idee innovative offrendo un percorso formativo gratuito che rappresenta un’opportunità unica di crescita personale e professionale, anche per chi non arriva tra i finalisti, e premia i progetti d’impresa più brillanti. Possono partecipare aspiranti imprenditori, startupper e team composti dal almeno due persone che abbiano un’idea innovativa, ma anche neoimprenditori che abbiano fondato un’attività da non più di 24 mesi. Per iscriversi è necessario compilare il modulo online presente sul sito web www.nuoveideenuoveimprese.it, nella sezione ‘Partecipa’.

In palio un montepremi complessivo di 21mila euro che sarà assegnato alle idee d’impresa più meritevoli al termine di un percorso che si articola in più fasi. Il bando guarda a tutto il territorio nazionale, con un focus per le province romagnole di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, oltre che per la Repubblica di San Marino.