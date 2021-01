Che impatti ha subito l’economia locale dalla crisi Covid e cosa ci attende nel 2021? "Dopo il primo lockdown c’è stata una piccola fiammata di ripresa dell’economia nel terzo trimestre – attacca Giuseppe Savioli, presidente dell’Ordine commercialisti di Rimini – ma non tale da recuperare quanto perso in precedenza. Il secondo lockdown ha piegato le ginocchia a molte imprese, che faticheranno a rialzarsi". Quante rischiano di chiudere? "La crisi ha minato le possibilità di sopravvivenza di molte aziende, già deboli. Per effetto di una serie di provvedimenti normativi non abbiamo ancora assistito all’esplosione dei...

Che impatti ha subito l’economia locale dalla crisi Covid e cosa ci attende nel 2021? "Dopo il primo lockdown c’è stata una piccola fiammata di ripresa dell’economia nel terzo trimestre – attacca Giuseppe Savioli, presidente dell’Ordine commercialisti di Rimini – ma non tale da recuperare quanto perso in precedenza. Il secondo lockdown ha piegato le ginocchia a molte imprese, che faticheranno a rialzarsi". Quante rischiano di chiudere? "La crisi ha minato le possibilità di sopravvivenza di molte aziende, già deboli. Per effetto di una serie di provvedimenti normativi non abbiamo ancora assistito all’esplosione dei fallimenti". Ma? "Grazie a queste misure sopravvivono ’imprese zombie’ che si nutrono di debito pubblico, sussidi e denaro a costo zero, ma che non potranno evitare il default quando queste condizioni verranno meno". Morti che camminano? "Sì. Nella letteratura internazionale sono definite proprio così, ’walking dead’. La loro perdita sarà dolorosa, ma necessaria per ripartire da un mercato sano e competitivo, con occupazione creata da imprese e non sussidiata da debito pubblico, che prima o poi saremo chiamati ad onorare". Quante potrebbero essere nel Riminese? "Mancano dati certi, verosimilmente alcune centinaia". Quale il calo di fatturato medio nel 2020 per le aziende riminesi’ "Il calo 2020 è tra 10 e 20% sul 2019, ma con forti differenze tra settore e settore". Quali settori sono andati meglio e quali peggio? "I settori che hanno sfruttato il mutamento sono l’e-commerce, i prodotti per l’hobbistica e la casa, il settore del mobile, produttori e commercianti di biciclette, camper e nautica". Quanto all’edilizia? "Gli incentivi statali sulle ristrutturazioni e la riscoperta della casa durante il lockdown hanno dato avvio anche ad una ripresa del settore edile. Quali i settori più colpiti? "Viaggi, tour operator, negozi di prossimità, in particolare l’abbigliamento, moda e calzature e i trasporti, il settore turistico, gli alberghi, la ristorazione e i bar". Restiamo sul turismo. "Il settore turistico nostrano, essenzialmente stagionale, ha superato l’estate limitando i danni ed è pronto a ripartire, pur con mille incertezze". Quali? "Il suo futuro dipenderà dall’effetto vaccini. Se la campagna vaccinale sarà efficace e le limitazioni ai trasferimenti ed alle aggregazioni verranno allentate potremmo attenderci un’estate in linea con quella passata. Gli operatori nazionali potrebbero infatti godere del vantaggio competitivo rappresentato comunque dalle prevedibili limitazioni, anche psicologiche, a spostamenti all’estero". E la riviera? "Rimini in particolare, caratterizzata da prezzi dell’offerta turistica più bassi di quelli di altre località, potrebbe rimanere una meta di destinazione piuttosto importante, e soffrire meno del resto d’Italia". Quanto pesa il turismo sull’economia della provincia? "La buona performance del settore turistico avrebbe effetti positivi su tutta l’economia riminese. Il Pil totale della provincia si attesta sui 9,8 miliardi di euro e oltre il 50% di questo è dato dal settore turistico. La perdita totale nel 2020 è di circa un miliardo". Mario Gradara © Riproduzione riservata