‘Imprimere’ mette al centro la storia

È nata a Riccione, dalla mente di Valerio Savioli e della moglie Violante Celotti, Edizioni Imprimere, una nuova casa editrice indipendente che si occuperà di filosofia, storia, religione, geopolitica e attualità, con un’impronta classica e identitaria. La società, costituita nel mese di settembre, annuncia già il periodo della presentazione della sua prima pubblicazione "prevista per metà novembre al Palazzo del Turismo di Riccione". Il volume, anticipa Savioli, "sarà dedicato alla storia italiana, con particolare attenzione agli eventi tra la Prima e la Seconda guerra mondiale".

"Con Imprimere vogliamo custodire e trasmettere ciò che resiste al tempo: libri curati, formati sobri, carta naturale e apparati essenziali – afferma il fondatore –. Siamo nati a Riccione e partiamo da qui, con una filiera di stampa italiana e un dialogo diretto con lettori e librai". Il progetto si articolerà in più linee: recupero di fonti e documenti dimenticati, saggi brevi, nuove edizioni di classici, inediti di attualità e traduzioni di opere straniere. Due le collane in avvio: Custodia, dedicata alle radici e alle tradizioni italiane ed europee, e Oltreoceano, che esplora la geopolitica e le idee provenienti dagli Stati Uniti.

Riccardo Bianchini