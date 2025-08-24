Imu non versata per 500mila euro

Caccia agli evasori nella Regina. Il Comune di Cattolica, nel corso del secondo trimestre di quest’anno, ha emesso 456 avvisi di accertamento per Imu non versata. L’attività di verifica e controllo ha portato a individuare somme non corrisposte per un importo complessivo pari a oltre 500 mila euro. Risorse che, qualora effettivamente recuperate, andranno a incrementare le entrate di Palazzo Mancini. L’importo accertato sarà iscritto nel bilancio comunale e andrà a incidere direttamente sulla parte corrente, destinata a sostenere servizi e spese dell’ente. Contestualmente, il carico verrà considerato anche nel ricalcolo del "fondo crediti di dubbia esigibilità", lo strumento che tiene conto della possibilità che una parte delle somme accertate non venga riscossa. Si tratta di un’operazione significativa per dimensioni e valore economico, che testimonia l’attività di monitoraggio svolta dall’Ufficio tributi in base agli indirizzi approvati dal Consiglio comunale. L’intervento rientra nel quadro del piano esecutivo di gestione, adottato a inizio anno dalla giunta, che assegna risorse e obiettivi ai diversi settori comunali. L’Amministrazione conferma così la propria azione di verifica sul rispetto degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di individuare ulteriori situazioni di mancato pagamento e di rafforzare la capacità di riscossione delle entrate comunali.