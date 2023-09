"In 15mila hanno brindato con noi"

Un brindisi tira l’altro. E alla fine di persone ne sono passate tante, tantissime, alla ’Santarcangelo bier fest’. Organizzata dai ragazzi di Birgo Burger e da Denis Mami in collaborazione il birrificio Forst, la festa in quattro giorni (da giovedì fino a domenica) ha portato oltre 15mila persone all’area Campana. Per gli organizzatori, esausti e ieri ancora alle prese con la sistemazione e la pulizia dell’area, è stato "un successo incredibile. L’evento è andato ben oltre le nostre aspettative". L’area era stata attrezzata con 2mila posti a sedere "e ogni sera c’è stato grande turnover – spiega Federico Bordoni, titolare di Birgo Burger e tra gli organizzatori della manifestazione – Le serate di venerdì e sabato sono state quelle con la maggiore affluenza di pubblica, ma siamo andati bene anche giovedì e domenica".

Nonostante l’elevata affluenza, non ci sono stati problemi di ordine pubblico, né sono arrivate a polizia locale e carabinieri particolari proteste, da parte dei residenti, per musica e schiamazzi. Anche la viabilità ha retto, "e chi non trovava posto nell’area Campana – conferma Bordoni – ha lasciato l’auto negli altri parcheggi della città venendo a piedi alla festa". Dal comando dei vigili confermano che non ci sono stati problemi di parcheggio selvaggio. Insomma, tutto è filato liscio. C’è chi si è lamentato per i prezzi e la qualità del cibo, ma questo è un altro discorso. "Siamo stanchissimi, ma molto contenti per come è andata. Rifaremo la ’Santarcangelo bier fest’nel 2024? L’intenzione è quella, anche se l’evento è complesso. Ma intanto ci godiamo il successo e il fatto di aver dato lavoro, grazie alla manifestazione, a un centinaio di ragazzi: per noi questa è una delle cose più importanti". I ragazzi di Birgo Burger guardano già avanti: c’è da preparare lo stand per San Martino.