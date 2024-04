In 200 si ritrovano per ricordare Fabio Raspugli, storico commerciante dell’Isola dei platani

Tu chiamale se vuoi emozioni. Questa sera alle 21, davanti al Centroscarpa Giorgio, nell’Isola dei platani, si ricorderà Fabio Raspugli, storico gestore del negozio di calzature di Bellaria, scomparso nel maggio 2023 a causa di una grave malattia. L’uomo, che oggi avrebbe compiuto 58 anni, ha gestito l’attività per 25 anni insieme alla moglie Romina Bartolini, al figlio Erik e al suocero Giorgio.

È lo stesso Erik Raspugli a spiegare che quella di stasera "non sarà una festa ma un momento di ritrovo, con circa 200 persone invitate tra familiari, amici e colleghi di una vita. Abbiamo avuto delle belle risposte. Per loro sarà un onore ricordarlo". Fabio, sottolinea il figlio, era a suo modo un personaggio. "Tutti vedevano mio padre sempre davanti al suo ‘regno’, al negozio... Lui aveva una parola buona per chiunque si fermava a salutarlo o gli chiedeva aiuto". Quello di stasera sarà un momento toccante: "Abbiamo inserito le foto di mio padre sulle serrande dei negozi limitrofi, sugli alberi e le abbiamo anche stampate su alcuni cappellini che consegneremo oggi, per chi vorrà portarsi con sé questo ricordo. Mio padre indossava sempre un cappello... Abbiamo inoltre preparato un buffet, giochi di luci e una torta. Lanceremo dei palloncini in cielo, i nostri sguardi saranno puntati verso di lui. A mio padre piaceva far stare bene gli altri. L’ha fatto anche quando stava male. Ci ha insegnato il rispetto dei valori in cui credeva, l’amore per la famiglia e per il lavoro"

Aldo Di Tommaso