In 35mila a San Michele: "Orgogliosi di questa fiera, più forte del maltempo"

La pioggia ha pesato. Nonostante il maltempo, che ha guastato la prima giornata, alla fine sono stati quasi 35mila le presenze alla Fiera di San Michele, che ha festeggiato sabato e domenica la sua 653sima edizione. Una fiera che si è presentata con tante novità, a partire dalla Piazza dei cipolloni in piazza Ganganelli in collaborazione con l’associazione Chef to Chef, che ha visto alcuni rinomati cuochi preparare piatti speciali con la tipica cipolla dell’acqua di Santarcangelo come ingrediente speciale e ha richiamato 800 persone. Bene anche i concerti alla Collegiata e le visite guidate, la rievocazione della Santarcangelo medioevale al Campo della Fiera e i cortei in costume in centro a cura della compagnia Mons Jovis. Un buon afflusso di visitatori anche per la Chèsa di gazott e la fattoria degli animali. Anche la ’Scuola del gusto’, l’iniziativa dedicata alla degustazione di olio d’oliva in via Battisti (sotto il porticato dello Iat) ha attirato tanti curiosi e oltre un centinaio di partecipanti agli assaggi.

"Questa 653esima edizione ha tracciato una nuova rotta della Fiera di San Michele: più fresca, dinamica e sostenibile – è il bilancio del sindaco, Filippo Sacchetti – Protagonista della manifestazione è stata a tutti gli effetti la cipolla dell’acqua, l’unico presidio Slow Food della provincia di Rimini, valorizzata grazie alla collaborazione con Chef to Chef e con i cuochi Omar Casali, Claudio Di Bernardo, Giuseppe Gasperoni Massimiliano Mussoni, che ci tengo a ringraziare. Grande successo anche per la cittadella medievale di Mons Jovis, che ha festeggiato nel migliore dei modi il suo ventesimo compleanno, oltre che per le iniziative dedicate al patrono organizzate dalla parrocchia. L’obiettivo del rinnovamento dell’antica ’fiera degli uccelli’ è portare avanti le tradizioni che l’evento racchiude con la nuova sensibilità contemporanea, a partire dal rispetto per l’ambiente e per gli animali".

Il maltempo "ha pesato, inevitabilmente – dice Franco Foschi di Blu Nautilus (la società che organizza la fiera per il Comune) – specie nella giornata di sabato. Domenica è andata molto meglio, alla fine le presenze sono state quasi 35mila. Tutti gli eventi sono stati apprezzati e partecipati". Pochi i disagi alla viabilità. E poche le multe elevate dalla polizia locale per le auto in sosta selvaggia, anche se il Comune non ha voluto fornire il dato complessivo delle sanzioni.