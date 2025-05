"In 400 per dire no al cemento a Fontanelle"

"No a nuovi insediamenti residenziali nel quartiere Fontanelle". A lanciare l’appello diretto alla sindaca Daniela Angelini e ai capigruppo in consiglio comunale, è l’associazione Fontanelle futura.

Alla lettera che l’associazione spiega di avere consegnato in municipio, sono allegate "400 firme raccolte in pochi giorni, a testimonianza della forte e diffusa preoccupazione per l’ipotesi di nuovi insediamenti edilizi nella suddetta area". A contestare le previsioni incluse nell’atto di indirizzo dell’amministrazione, che parla di "nuove forme di abitare, come il cohousing e altre soluzioni abitative temporanee o sociali a canoni calmierati", era stato nei giorni scorsi il segretario delle civiche di centrodestra Fabrizio Pullè. Ad oggi un progetto avanzato agli uffici pubblici per la realizzazione di palazzine nella zona sud non ci sarebbe. Le stesse civiche avevano parlato di ipotesi nate nei corridoi di palazzo. Ora a far sentire la propria voce direttamente in municipio è l’associazione Fontanelle futura. "L’iniziativa nasce da un profondo senso civico e da una partecipazione attiva della comunità locale, che intende manifestare in modo chiaro e fermo la propria contrarietà a ulteriori trasformazioni urbanistiche che possano compromettere la qualità della vita, il verde, l’equilibrio ambientale e sociale del quartiere". Non solo: "Questa raccolta firme rappresenta, a nostro avviso, un chiaro segnale politico e sociale che merita ascolto e considerazione nell’ambito della stesura del nuovo Piano urbanistico generale (Pug) di Riccione. Riteniamo infatti fondamentale che tale strumento sia costruito in modo partecipato, rispecchiando le reali esigenze e le aspettative dei cittadini". Infine l’associazione si rende disponibile a incontri pubblici per approfondire l’argomento.

a. ol.