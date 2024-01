In 40mila ‘occupano’ la biblioteca. Oltre 1.400 tessere in un anno

A un passo dalla soglia dei 40mila utenti registrati nel corso del 2023. La biblioteca comunale di Riccione, rilevano dal municipio, nel corso del 2023 è stata frequentata da un numero di utenti superiore persino alla popolazione del’intero comune. Si tratta di un aumento del 26% che certiifca una attrattività sempre maggiore che valica i confini territoriali e fa dimenticare le difficoltà riscontrate nel periodo della pandemia che ne aveva drasticamente ridotto gli accessi. In un anno le nuove tessere sono state 1.452. In crescita anche il numero di libri prestati con un +15% che si traduce in 38.776. Tra i libri più richiesti della sezione adulti il podio va al libro della francese Valérie Perrin Cambiare l’acqua ai fiori, in testa alla classifica anche l’anno precedente con il suo ultimo libro Tre. Al secondo e terzo posto troviamo due libri italiani: La vita intima di Niccolò Ammaniti e Il rosmarino non capisce l’inverno di Matteo Bussola. La sezione ‘giovani adulti’ consacra il successo di Fabbricante di lacrime di Erin Doom mentre fra i libri più amati dai ragazzi il primo posto va a Gli sporcelli di Roald Dahl. L’aumento di utenti va di pari passo con le tante iniziative svolte. Tra queste: ‘Segno e sogno’, la narrazione animata con suoni interattivi, ‘Ggl. Il grande gioco dei libri’, la gara di lettura a quiz, ‘Bookadvisor, letture stellate’ e ‘Tra le nuvole. letture con figure’ dedicata ai fumetti, ai silent book e alle graphic novel. Ad arricchire le proposte è stato avviato il nuovo laboratorio ‘Narrascienza: la scienza tra le righe’.