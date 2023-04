In 4mila assaltano il parco per lo show dei due youtuber

Oltre 4mila persone provenienti da tutta Italia hanno fatto tappa al parco Oltremare di Riccione. Domenica, ospiti nella laguna dei delfini, i DinsiemE, youtuber famosi tra i bambini. Il loro successo è arrivato anche al cinema, con il film ‘Il viaggio leggendario’ che ha fatto il pienone in tutte le sale. I due ragazzi hanno coinvolto il pubblico cantando i loro brani. Poi all’Oltremare Theatre l’incontro per scattare centinaia di foto ricordo. "La scelta di organizzare un fitto calendario di eventi, in collaborazione con il mondo web kids, è la strategia vincente _ dice Patrizia Leardini di Costa Edutainment _ Questo è solo la prima di una lunga serie di giornate con i protagonisti della rete, che andrà avanti per tutta la stagione. Sono questi giovani youtuber, così amati dai bambini, i testimonial di parchi come Oltremare. Grazie anche a loro i piccoli capiscono che cos’è il divertimento responsabile, all’insegna del rispetto dell’ambiente e di tutti gli esseri viventi". Prossimo appuntamento, domenica 30 aprile, con LaSabri e Pika. Tutti gli eventi sono compresi nel costo del biglietto del parco.