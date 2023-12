In 500 alla cena sociale del Bellaria: sfida all’asta per la maglia di Zaccagni

Un pienone quasi da stadio. Circa 500 persone, tra dirigenti, calciatori, familiari e tifosi, ieri sera al Palacongressalla cena di Natale del Bellaria Igea Marina 1956. Una grande cena di Natale all’insegna di musica e spettacolo, con Darma (Silvia Vasini) e Amedeo Visconti. Dopo il saluto del sindaco Filippo Giorgetti e del vicesindaco e assessore allo Sport Bruno Galli, presentazione di tutte le squadre del settore giovanile, fino ad arrivare ai più grandi, gli juniores, alla prima. Per terminare, come sottolineano il presidente Davide Morri, i vicepresidenti Andrea Baldassarri e Luca Zamagni, insieme al direttore generale Bernardo Urbinati, alle squadre amatori e over 35. Ai fornelli, per il maxi-menu degustazione, lo chef Marco Rossi. Gettonatissima la lotteria finale con premi offerti dagli sponsor dei biancazzurri. Tra gli altri la maglia numero 20 della Lazio autografata da Mattia Zaccagni, calciatore dei biancocelesti e della Nazionale, bellariese doc.