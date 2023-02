In 500 all’Isola dei platani per festeggiare il carnevale

Il viale pedonale P. Guidi di Bellaria Igea Marina, in occasione della festa de L’Isola del Carnevale di sabato è stato inondato dalla presenza di più di 500 partecipanti in maschera. In tanti hanno accolto con grande entusiasmo l’evento organizzato da Fondazione Verdeblu, GMConsulting e la Zona Pastorale di Bellaria e San Mauro Mare. Il corteo mascherato è partito da Piazza Don Minzoni alle 14.30, accompagnato dalle musiche delle band Corretto Samba, Red beans and rice ed il festoso lancio di coriandoli e caramelle. Alla partenza, i gruppi mascherati hanno sfilato davanti alla Giuria de L’Isola del Carnevale che hanno votato i gruppi più originali. Lungo il tragitto si sono alternati diversi momenti di intrattenimento musicale, numeri di giocoleria oltre allo spettacolo del Clown Bretella che ha divertito tutti i bambini dal palco di Piazza Don Minzoni. A seguire sono stati premiati i gruppi mascherati più originali attraverso buoni spesa spendibili presso le attività economiche di Bellaria.