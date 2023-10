In 500 sulla spiaggia per sostenere il Cuore21

Centinaia di bambini a colorare le ‘tele’ srotolate sulla sabbia in quella che è diventata una grande opera collettiva. Un omaggio e una dedica ai sette angeli di Cuore21 che la città ha perso nella tragedia del 7 ottobre dello scorso anno. Per Massimo, Romina, Maria, Rossella, Francesca, Valentina e Alfredo le emozioni e la commozione hanno stretto assieme almeno 500 persone sulla spiaggia di piazzale Roma. La realizzazione della duna sull’arenile è stata volutamente sospesa nella zona di piazzale Roma per rendere possibile una festa tra sole, mare e orizzonte. Hanno preso parte all’evento le autorità cittadine. Era presente anche la commissaria Rita Stentella.

Fin dalle 15 l’artista e illustratore francese Hervé Tullet insieme ad Alessandra Falconi responsabile del centro Zaffiria di Rimini ha coinvolto oltre 300 persone, soprattutto bambini, che già in precedenza si erano prenotati, nella realizzazione dell’opera collettiva. Tutti a dipingere le ‘tele’ sulla sabbia. Un’ora dopo è toccato ai ragazzi di Cuore21 proporre una performance tra danza artistica, teatro e musica su una pedana rivolta all’infinito orizzonte. Una rappresentazione emozionante con la direzione artistica di Valeria Fiorini ed Emanuela Gennari, e le musiche originali di Marco Cappelli, in arte Kino.

L’evento ha rappresentato anche l’occasione per festeggiare il compleanno della città di Riccione per i 101 anni di autonomia amministrativa. La conclusione non poteva che essere la merenda collettiva con il dolce, un biscotto a forma di cuore confezionato dai ragazzi e dalle ragazze dello Ial, la scuola alberghiera e di ristorazione regionale con sede a Riccione. Il dolce riprendeva i colori blu del mare e azzurro del cielo attorno a 21 puntini rosa.

Andrea Oliva