In 5000 all’Rds stadium ll caldo abbraccio dei fan

Le prove generali di ieri sono state di grande impatto, e il "Go Gianni Go!" Tour di Gianni Morandi che parte stasera alle 21 proprio da Rimini, è pronto per essere goduto dai 5000 fan del Gianni Nazionale. Tutto esaurito all’Rds stadium. Presentando sui social il suo nuovo gruppo di musicisti giovani e mangiando una piadina in riva al mare, l’eterno ragazzo s’appresta ancora una volta ad incantare il suo pubblico.

Il tour parte proprio da Rimini, dalla sua Romagna che ha sempre riservato per lui, un’accoglienza speciale e si sa che Morandi è molto affezionato a questa terra e anche nei momenti più brutti della sua vita, è stato accolto sempre con grande empatia. Come a Cesena, quando per la sua sfortunata ustione alle mani, è stato curato al centro Grandi Ustionati, o come, in una situazione per fortuna più piacevole, lo ha visto a Riccione l’anno scorso in Agosto, sul palco di Dee Jay on stage con la sindaca Angelini e tutto lo staff di Radio Dee Jay. Stasera all’Rds stadium, il suo sentito abbraccio con la Romagna si farà sentire parecchio, tanto che schiere di fan, tante davvero e di ogni fascia di età, si sono riunite fuori dal palazzetto per vedere l’eroe nazionale, il cantante che ha attraversato con la sua musica, più generazioni, uscire dal palazzetto, per regalare loro un’emozione. Sul palco riminese porterà tutto il suo repertorio a partire dal suo ultimo album Evviva! (il trentasettesimo della sua gloriosa carriera iniziata nel 1962) e tutti i suoi successi che lo anno reso un mito vivente. "Sono qui che lo aspetto" dice Rosa di Bellariva, classe 1940 fuori dal palazzetto già da quattro ore " perché vorrei tanto salutarlo e donargli i miei cappelletti, fatti con le mie mani". "Se esce gli salto al collo e lo bacio", aggiunge Marina classe 1955 che con un bel rossetto rosso non teme la gelosia della moglie di Morandi, Anna. "Incontrarlo per me sarebbe la realizzazione di un sogno", dice Carla, una dolcissima nonna con i capelli bianchi che ha comprato un biglietto in prima fila: "conosco tutte le sue canzoni a memoria e vado a tutti i suoi concerti perché lui fa parte della mia famiglia", dice emozionata. Rachele bellissima quarantene di Bellariva, lo aspetta di fianco ad una macchina del tour cantando "Uno su mille" e sperando di incontrarlo. "Ma lui lo saprà cosa fa a noi sue fan?", si chiede Fiorella di Riccione, la più giovane fuori dall’Rds. Si forse lo sa, sa di che tipo è l’umanità che lo circonda, sa, che cosa provoca nelle persone che lo ascoltano e che ammirano il suo entusiasmo e la voce. Il popolo del Gianni Nazionale è questo, gente sincera, schietta, umana. Vera. Proprio come lui.

Rosalba Corti