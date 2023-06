Tutti in spiaggia, nella zona di mare davanti al bagno 7. È qui che si disputerà oggi il secondo Trofeo Riccione Water Beach. Entreranno in acqua 240 atleti di cui 25 facenti parte della Federazione italiana nuoto paralimpica.

Le gare si svolgono in mare aperto e sono suddivise in tre sessioni e distanze diverse alle quali parteciperanno atleti di varie fasce d’età. Ci saranno gli esordienti, gli juniores, gli agonisti e i master. Il programma della manifestazione prevede per la Finp, la federazione nazionale nuoto palalimpico, una tappa del circuito nazionale Acque libere. Mentre per la Federazione nazionale nuoto si terrà il Campionato regionale Emilia-Romagna di Fondo acque libere agonisti e master. Infine per gli atleti della Federnuoto Paralimpica, una gara promozionale di avviamento alle acque libere denominata Now ‘New Open Water’.

"Sono molto soddisfatto di aver rafforzato la collaborazione tra le Federazioni e riportare per il secondo anno il trofeo Riccione Water Beach è una grande gratificazione" spiega il delegato regionale Finp Ilario Battaglia. "Riccione accoglie sempre molto volentieri iniziative sportive di questo livello. In questo caso vengono dati messaggi importanti: non c’è limite che non possa essere superato e in questa occasione ci sono campioni con disabilità che lo dimostrano e si sfidano in acqua" spiegano dall’amministrazione. La manifestazione è organizzata da Finp delegazione regionale, in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto Comitato regionale la Fin salvamento riminese.