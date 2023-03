In aeroporto mille passeggeri

Quasi mille i passeggeri in transito al ’Fellini’ domenica, prima giornata dei voli della nuova stagione estiva. Dopo un inverno praticamente senza voli, sabato sono atterrati e decollati i primi aerei della stagione 2023. Nel dettaglio, hanno preso il via alcuni dei collegamenti operati dalla Ryanair, che quest’anno a Rimini vanta nove rotte. Inoltre dal ’Fellini’ è partito anche il volo charter della nazionale di calcio di San Marino, diretta a Lubiana dove la squadra del Titano ha affrontato la Slovenia (perdendo 2 a 0) per le qualificazioni agli Europei.

Tornando ai voli commerciali, domenica (tra arrivi e partenze) sono stati 318 i passeggeri sulla rotta Rimini-Palermo operata da Ryanair, 320 quelli su quella Rimini-Praga – novità di quest’anno – e 241 per la Rimini-Kaunas. Quest’anno a Rimini la compagnia low cost ha ben 9 collegamenti da Rimini: oltre ai già citati ci sono i voli da e per Londra, Vienna, Cracovia, Varsavia, Budapest e Palermo. Con la stagione di voli già programmata finora Airiminum, la società di gestione dell’aeroporto di Rimini, conta di raggiungere e superare quota 300mila passeggeri.

