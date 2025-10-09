In alto i boccali con l’Ottobrefest: "Oltre 120 volontari per l’evento"

Una squadra di oltre 120 volontari per la grande festa dedicata alle ’bionde’. Tanti saranno i ragazzi in azione dal 24 al 26 ottobre per l’Ottobrefest a Igea Marina, evento che porterà migliaia di presenze. A organizzare la festa è sempre il gruppo Igea City, che ha lanciato l’anno scorso la prima edizione della manifestazione. I volontari si occuperanno di ogni aspetto, dalla location ai palcoscenici, dalle cucine al servizio. "Siamo già in azione per l’evento – spiegano da Igea City – Puntiamo a servire oltre 3.000 pasti (le presenze nel 2024 furono 5mila, ndr), cucineremo 500 chili di wurstel e 600 stinchi di maiale. E poi 600 kg di patatine e 1000 bretzel. Prevediamo di spillare oltre 5.000 litri di birra". Tre giornate di brindisi e abbuffate, accompagnate anche da musica, concerti, giochi per famiglie.

Quest’anno la festa si svolgerà al Parking hotel di via Pasini, sempre nella zona del parco del Gelso (dove si era tenuta l’edizione scorsa). "Il nostro gruppo è composto da 8 persone – racconta Nicola Mioni, tra i componenti del direttivo di Igea City – Siamo nati proprio per creare degli eventi fuori stagione, per la gente di Bellaria Igea Marina e non solo. Lo facciamo per tenere viva la città anche in autunno e in primavera. Tra le feste che organizziamo ci sono anche la focarina di marzo e la sagra del pesce a maggio, che è il nostro principale evento, quello da cui è nato poi il gruppo Igea City. E poi c’è l’Ottobrefest, un evento che si ispira alla tradizionale kermesse bavarese ma con spirito igeano. Per noi questi appuntamenti sono un’occasione per coinvolgere di più tutta la comunità, conoscersi e crescere insieme". "Siamo partiti come gruppo di amici, ma oggi i volontari in azione sono diventati più di 120. Li ringraziamo tutti già fin da ora per per il grande impegno che mettono, evento dopo evento".

Durante i tre giorni dell’Ottobrefest ci saanno anche artisti, musicisti, animatori a far divertire il pubblico. E anche i bambini saranno i benvenuti: potranno divertirsi con i giochi in legno di una volta. "L’anno scorso sono arrivate persone da tutta la Riviera e anche da comuni dall’entroterra per l’Ottobrefest. Stavolta puntiamo a un’edizione ancora più partecipata – conclude Mioni – Organizzare questo tipo di eventi ci piace moltissimo e siamo felici di rendere la nostra città più viva". Ma il gruppo non si ferma qui: sta programmando mercatini e altre feste di paese come una volta. "Un modo per attirare persone di tutte le età e promuovere ancora di più Bellaria Igea Marina a livello locale". r.c.