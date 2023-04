In alto i calici: a maggio torna il Wein Tour

Annunciate le date del Wein Tour che torna a Cattolica dal 19 al 21 maggio. Il Wein Tour Cattolica porta in riva all’Adriatico il meglio della produzione vitivinicola dell’Emilia-Romagna e di anno in anno cresce in numeri e importanza, confermandosi come punto di riferimento per il settore. Le date della settima edizione, organizzata dal comitato ‘Cuore di Cattolica’ e Veronica Pontis, in collaborazione con l’amministrazione comunale, sono state anticipate in anteprima alle associazioni di categoria e agli operatori. Il format della kermesse, accanto alle degustazioni di vini e prodotti tipici lungo la passeggiata enogastronomica nel centralissimo viale Bovio, proporrà i seminari con esperti di alto livello.