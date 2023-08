In alto i Calici Cambia la viabilità

Nel weekend Calici Santarcangelo porterà modifiche alla viabilità. Dalle 15 di domani, non si potrà transitare nelle aree delle piazze Ganganelli e Marini che riapriranno alle 9 di domenica. Dalle 18 di domani alle 2 di sabato e dalle 18 di sabato fino alle 2 di domenica, sarà inoltre vietato il transito nelle vie di Daniele Felici, De Bosis, Saffi, Pio Massani, nelle piazze Balacchi e Monache. Negli stessi orari sarà vietata anche la sosta in piazza Marconi, mentre in via Silvio Sancisi verrà invertito il senso di marcia. Diversi stalli moto saranno istituti nelle vie Montevecchi, Verdi, Gaetano e Pascoli. Il parcheggio Cappuccini sarà riservato esclusivamente ai residenti del centro storico.