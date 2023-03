In alto i calici, è tempo di brindare con Ais Ad aprile parte il primo corso per sommelier

Per la prima volta, Sant’Agata Feltria potrà brindare… a ragion veduta. Arriva infatti il primo corso (di primo livello) per sommelier, una panoramica a tutto tondo sulle basi della degustazione, della viticoltura, dell’enologia e i primi rudimenti sul corretto servizio del vino. Il percorso è previsto in 15 lezioni, con 45 campioni da assaggiare, due libri di testo e una valigetta con 4 calici, accompagnato da prove teoriche e pratiche sulla tecnica della degustazione. Ci sarà anche l’esame visivo, olfattivo e gustativo di un vino. Questo e altro nel corso di primo livello di Ais Romagna (l’Associazione italiana sommelier, telefono 0547.415249; [email protected]; aisromagna.it) che si terrà a Sant’Agata martedì 11 aprile. La presentazione del corso il 6 aprile.