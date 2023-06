In alto i calici per promuovere i vini romagnoli

Torna il Wein Tour a Cattolica, in alto i calici. Tre giorni di assaggi, seminari, incontri e proposte per le vie del centro a base di vini romagnoli. Con 54 protagonisti fra singoli produttori e consorzi territoriali, la settima edizione del Wein Tour Cattolica vuol segnare la ripresa della Romagna dopo i danni dell’alluvione. All’evento sarà associata pure la campagna #BeviamoRomagnolo per sostenere concretamente le aziende vitivinicole colpite. "L’obiettivo dell’attività di sensibilizzazione è fare in modo che questa estate in Riviera si scelgano sempre di più i vini regionali per brindare – confermano i promotori – e che anche ristoranti e hotel propongano ai loro clienti le etichette del territorio". L’edizione 2023 del Wein Tour si annuncia come la più grande di sempre, previsti quasi 10mila calici da distribuire in un weekend. Sono numeri in costante crescita quelli della manifestazione dedicata ai migliori vini e cantine dell’Emilia-Romagna, che si conferma un appuntamento consolidato nel settore vitivinicolo. Promosso dal comitato ‘Cuore di Cattolica’ e dall’organizzatrice di eventi Veronica Pontis in collaborazione con l’ amministrazione comunale, Wein Tour Cattolica torna da oggi a domenica in viale Bovio, nel centro di Cattolica (dalle 17 fino a tarda sera oggi e domani, e dalle 16 domenica). Non mancherà ‘L’Osteria’, in cui verranno serviti piadina romagnola Igp, tagliatelle romagnole, specialità di pesce e altre tipicità di terra e di mare. Si rinnova anche la collaborazione con il comune lombardo di Ardesio per una promozione turistica in piena sinergia. Nello stand della località montana della Valseriana si potranno assaggiare prodotti tipici, salumi e formaggi. Accompagnerà la passeggiata enogastronomica la musica dei dj set con Luigi Del Bianco e Monika Kiss.

Infine per sommelier, wine lover, appassionati e addetti ai lavori ci sarà anche l’atteso seminario di domani alle 15 all’Hotel Kursaal sul tema ‘Il Metodo Classico in Emilia-Romagna’ che vedrà come relatore illustre Luciano Rappo, wine maker che da oltre 30 anni si occupa di produzione spumantistica e di comunicazione enologica. L’ingresso alla manifestazione è libero. Al costo di 18 euro è possibile acquistare il kit di degustazione che comprende una sacca con calice, 5 ticket di degustazione vini e un assaggio food di Ardesio DiVino. Il seminario di domenica è su iscrizione.

Luca Pizzagalli