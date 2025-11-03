In ansia per i riminesi in Tanzania. Scontri post-elezioni: 700 morti: "Noi stiamo bene, siamo al sicuro"

La paura c’è. Soprattutto tra i loro famigliari. Sono giorni difficili questi, per gli 11 volontari riminesi che si trovano in Tanzania per completare due nuove strutture del progetto umanitario ’La casa del pane di Paola’ nel villaggio di Gwandumehhi. La Tanzania è a ferro e fuoco, sconvolta da scontri e disordini scoppiati dopo le elezioni che hanno portato alla riconferma della presidente Samia Suluhu Hassan, accusata di avere messo a tacere qualsiasi tentativo di opposizione con arresti e soprusi. Secondo Chadema, il principale partito di opposizione del paese africano, sarebbero già più di 700 le persone uccise in questi giorni, durante gli scontri con le forze dell’ordine. In Tanzania è entrato in vigore il coprifuoco e le comunicazioni sono difficili perché sono state messe limitazioni all’uso di internet.

I volontari riminesi per fortuna si trovano in una zona dove, per il momento, non ci sono stati disordini e violenze. Ma la tensione è alle stelle e la paura c’è. Tra gli 11 riminesi in Tanzania ci sono Luciano Bagli e Lella Tonni, i genitori di Paola, la pallavolista scomparsa nel 2015 a soli 36 anni, a cui è dedicato il progetto. È stato proprio Luciano, ex presidente della protezione civile di Rimini, a telefonare dalla missione delle suore di Sant’Onofrio a Gwandumehhi, per rassicurare i famigliari degli altri volontari in attesa di notizie. "Noi stiamo bene, qui non ci sono scontri. Andiamo avanti con il nostro lavoro". Ma l’ambasciata italiana ha preso contatti con loro e li ha invitati a non uscire mai dalla missione. "Ci siamo sentiti anche ieri. Stanno bene – dice Europeo Gabrielli, uno dei volontari della onlus ’La casa del pane di Paola’ – In questi giorni teniamo i contatti tra loro e i parenti a Rimini. Hanno grandi difficoltà a comunicare perché in Tanzania internet è bloccato. Stanno lavorando per ultimare i nuovi progetti dell’associazione: un centro di accoglienza per bambini e una maglieria, che saranno inaugurati il 5 novembre". Il rientro dei volontari riminesi in Italia "resta confermato per il 14 novembre, come previsto". Sperando che il volo, nel frattempo, non venga cancellato. "La situazione in Tanzania è difficile, è vero. Ma i nostri amici per ora sono al sicuro e stanno bene".