"In ansia per il futuro delle Terme"

"Da ottobre scorso chiediamo un confronto con la proprietà delle Terme, senza avere una risposta. Ci sono una cinquantina di hotel che non sanno nemmeno se lo stabilimento aprirà". Il vaso è colmo, lascia intendere Luca Cevoli, direttore di Federalberghi. I silenzi che da mesi rimbalzano sul fronte Terme hanno avuto come conseguenza l’innalzamento del livello di preoccupazione tra gli albergatori.

"Avevamo contattato la proprietà in ottobre, concordando un incontro per il 30 di quel mese. La delegazione di albergatori era pronta a incontrare la proprietà, ma all’ultimo momento l’incontro è stato annullato. Da allora abbiamo ripetutamente chiesto un nuovo confronto senza ottenere risposta, cosa che riteniamo anche poco rispettosa per un’associazione di categoria della città". Dopo i messaggi andati a vuoto, Federalberghi ha tentato la strada del municipio. "Abbiamo sollecitato la sindaca e l’assessore all’Urbanistica di farsi promotori di un’azione per incontrare la proprietà, ma non abbiamo avuto alcuna risposta". Così si va avanti nell’incertezza.

Sul sito delle Terme di Riccione non ci sono date di apertura. "Ci arrivano notizie poco rassicuranti su dipendenti che sono andati a lavorare altrove, e sul talassoterapico di Rimini che lo scorso anno ha visto un aumento notevole del fatturato, segno che ha intercettato clientela che in precedenza andava altrove. Purtroppo anche le recensioni che leggiamo sullo stabilimento riccionese non ci fanno stare sereni e si sommano alle lamentele che diversi associati ci hanno manifestato per i servizi resi l’anno scorso". La lista delle doglianze non è finita. "Un anno fa a sorpresa ci dissero che il parco Perle d’acqua non avrebbe riaperto. Questo accadde quando gli alberghi lo avevano già venduto ai clienti. Oggi i nostri associati non sanno nemmeno se e cosa vendere". I primi mesi dello scorso anno videro le battaglie sindacali dei dipendenti e gli incontri tra l’amministrazione comunale e la proprietà per garantire l’apertura dello stabilimento. All’epoca era in ballo un piano di rilancio per gli anni a venire di cui si è persa traccia. Mentre ad avere perso la pazienza sono gli albergatori.

Andrea Oliva