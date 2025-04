In arrivo 700 nuovi posti auto

Torna sotto i riflettori il tema dei parcheggi a Rimini, tra i più sentiti dalla cittadinanza e al centro dell’ultima interrogazione del consigliere comunale Stefano Murano Brunori (lista Lisi), che ha rilanciato l’allarme: "Cantieri aperti ovunque, ma a che punto siamo davvero?". Durante il consiglio comunale di giovedì scorso gli ha risposto l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli (foto). Il progetto più avanzato è il parcheggio interrato Tripoli sotto piazza Marvelli: "I lavori sono in corso, ultimata la posa dei diaframmi e della palificazione – ha detto Morolli – e a breve partiranno scavi notturni e nei weekend". L’obiettivo è concludere entro l’estate 2026, con una disponibilità prevista di 364 posti auto e circa 200 per le moto. Finora sono già stati liquidati 2,5 milioni di euro, a fronte di un investimento complessivo da rendicontare entro fine 2025 pari a 10 milioni. Più incerta la situazione dell’area Fox, dove da anni è attesa la realizzazione di un parcheggio e di un supermercato Coop. L’intervento è in forte ritardo – si parla di circa due anni – e nei prossimi giorni, ha detto Morolli, "incontreremo il soggetto privato per definire una tempistica". Novità invece per il parcheggio Aldi di Viserba all’ex Corderia: l’area sarà ceduta gratuitamente al Comune, parte come urbanizzazione primaria (piano terra), parte come urbanizzazione secondaria (interrato). Rimane però il nodo dei tempi di apertura, ancora indefiniti nonostante supermercato e abitazioni siano già operativi da mesi. Infine Rivabella: qui, grazie ad accordi con privati, saranno ricavati nuovi stalli a monte di via XXIII Marzo. Per gli scooter, resta in piedi la proposta di ricavare spazi nei pressi dell’acquascivolo. In chiusura, l’assessore ha annunciato un nuovo progetto in zona aeroporto: Pmr sta ultimando uno studio per realizzare un maxi parcheggio da 700 posti vicino alla fermata del Metromare a Miramare.