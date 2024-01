In arrivo 8 nuovi autovelox: ecco dove saranno

La data ufficiale per l’attivazione, ancora, non c’è. Ma le telecamere installate – da mesi – lungo la via Emilia e la Marecchiese per multare chi passa con il rosso, entreranno in funzione in primavera. Restano da risolvere alcune questioni tecniche, ma l’intenzione del Comune è di utilizzare le telecamere tra marzo e aprile. Prima delle multe, ci sarà un periodo di sperimentazione. E durante la fase dei test, probabilmente, il Comune invierà una lettera di avvertimento (senza la sanzione) a tutti coloro che verranno beccati a passare col rosso. Intanto si continua a investire sulla sicurezza stradale, con nuovi dispositivi. Presto saranno installati 8 VeloCity. Si tratta di box dove i vigili, di volta in volta, potranno montare la Trucam per i controlli contro la velocità. Queste le strade dove saranno posizionati, individuate dal Comune in base al numero di incidenti e alle segnalazioni dei residenti: via Celletta dell’Olio (dove ne saranno montati due), via Cupa (all’incrocio con via Verga), via Emilia Vecchia, via Savina, via Tomba, via Santarcangiolese e infine via Provinciale Uso. I dispositivi saranno montati già nelle prossime settimane. Sempre in tema di sicurezza stradale, la giunta ha deciso di installarare un dosso in via Gessi, mentre in via Ugo Bassi sarà montato un dissuasore, dotato anche di tabellone elettronico che indicherà la velocità. A Sant’Ermete invece verrà installata, all’incrocio tra via Casale Sant’Ermete e via Martella, una nuova telecamera di sicurezza per potenziare la videosorveglianza. "Questi interventi – osservano la vicesindaca Pamela Fussi e l’assessore alla sicurezza Filippo Sacchetti – sono una risposta alle necessità dei residenti sul tema fondamentale della sicurezza stradale. Si tratta di dispositivi di ultima generazione, molto più precisi dei precedenti: consentiranno un monitoraggio e un presidio del territorio più avanzato rispetto a quanto accade oggi".