In arrivo cento nuovi posti auto in centro

Un pacchetto di soluzioni per ricavare ben 100 posti auto limitrofi al centro. L’amministrazione comunale, dopo aver presentato il nuovo progetto di riqualificazione del centro, ora annuncia il suo piano parcheggi accogliendo alcune osservazioni delle categorie. "Putroppo la nostra città negli ultimi anni, sulla base di scelte politiche della precedente amministrazione, ha visto una riduzione importante di area di sosta come conseguenza della realizzazione di alcuni lavori pubblici o scelte urbanistiche – dichiara il vicesindaco Alessandro Belluzzi –. Si pensi a via Cattaneo ,in estate nelle vie trasversali al lungomare Rasi Spinelli, alla vendita di diversi posti auto pubblici nel parcheggio sotto il mercato coperto. Come amministrazione, anche su una forte e giusta spinta di cittadini ed associazioni di categoria, abbiamo ora una risposta seria a questo tema". Nel dettaglio "abbiamo lavorato su quattro fronti – continua Belluzzi –: bloccare immediatamente la vendita già prevista di altri posti auto pubblici nel parcheggio sotto il Mercato Coperto; realizzare nuovi stalli lungo via Corridoni; rendere a strisce blu, senza la possibilità di parcheggio per gli abbonamenti, gli stalli nella piazzetta delle Erbe e infine prevedere nuove strisce blu, dal venerdì pomeriggio alla domenica, più i festivi, nel parcheggio dietro il municipio, con lo stesso metodo applicato per Piazzetta delle Erbe. Le prime due soluzioni sono già operative, per la terza contiamo di essere pronti a pieno regime prima della stagione turistica".

Intanto la sindaca invita i cittadini far pervenire osservazioni sul progetto, mentre sul tavolo l’amministrazone ha messo anche il piano di riqualificazione delle vie del centro della Regina. La prima cittadina è stata invitata a prendere visione delle prime ipotesi di modifica del corridoio cittadino che parte da via Mancini, attraversa piazza Nettuno e via Bovio e arriva fino a Piazza Primo Maggio. Una scommessa decisiva per il futuro turistico-commerciale di Cattolica.

