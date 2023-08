In arrivo due nuovi parchi inclusivi

Due nuovi parchi inclusivi a Riccione. Grazie ai contributi regionali relativi al fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, il Comune riccionese procede con la realizzazione di strutture e aree giochi che possano includere tutti. I due interventi che il Comune andrà a realizzare per il tramite di Geat sono il progetto ‘Insieme al parco di Spontricciolo’ e ‘Insieme al parco di viale Bergamo’ a San Lorenzo.

I due interventi riceveranno un totale di 26mila euro dal fondo regionale che ha sovvenzionato in tutta la regione interventi per più di 5 milioni di euro. Geat andrà a realizzare le nuove strutture rendendo le aree giochi e i parchi accessibili e inclusivi spendendo una cifra superiore rispetto al contributo ottenuto. La cifra totale si aggira sui 32mila euro coperta in parte dal Comune. L’amministrazione comunale ha già dato a Geat li via ibera per procedere con l’acquisto del materiale e il successivo montaggio.