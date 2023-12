In arrivo ecografi e altri strumenti per 800mila euro. L’Ausl: "Così investiamo sulla sanità a Novafeltria"

Mentre infuriano a Novafeltria e Santarcangelo le polemiche sui nuovi Cau, i Centri di assistenza e urgenza voluti per riorganizzare l’attività legata all’emergenza, l’Ausl annuncia un importante investimento per la sanità a Novafeltria. Sono in arrivo per la cittadella della salute nuove apparecchiature per la diagnostica e altre attrezzature sanitarie per un valore complessivo di oltre 800mila euro. Un potenziamento molto atteso, che è stato attivato dall’Ausl grazie ai fondi del Pnrr. A Novafeltria verranno consegnati in particolare due fibroscopi, tre ecografi e tre elettrocardiografi. Gli strumenti sono in fase di consegna, saranno disponibili entro fine anno. Ma in arrivo ci sono anche altre nuove apparecchiature, tra cui un mammografo, un ecografo radiologico, tre defibrillatori e cinque letti da visita elettrici.

"La scelta da parte della direzione generale dell’Ausl è l’ulteriore conferma dell’attenzione nei confronti della cittadella della salute di Novafeltria – spiega Mirco Tamagnini (nella foto), direttore del distretto di Rimini – e del potenziamento dei servizi assistenziali territoriali, nell’ambito della riorganizzazione dell’assistenza territoriale prevista dal decreto 77 del 2022 del ministero della Salute".

Con la consegna di queste nuove apparecchiature l’Ausl vuole rassicurare ancora tutti e dare certezze sul futuro dell’ospedale ’Sacra Famiglia’: "Nonostante qualcuno si ostini ancora a parlare di marginalizzazione – continua Tamagnini – sono i fatti a dare evidenza dell’intenzione, da parte dell’Ausl Romagna, di fornire in tutte le sedi la migliore risposta possibile in termini di assistenza sanitaria ai cittadini". a.g.c.