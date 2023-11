In arrivo il film cult ‘Il grande Lebowski’ in copia restaurata

Sul grande schermo del teatro Astra di Bellaria Igea-Marina, il mese di dicembre vede una serie di proiezioni interessanti. Domenica alle 17 è in programma la proiezione di ‘Manodopera’, film d’animazione di Alain Ughetto, con musiche di Nicola Piovani. Martedì 5 dicembre (ore 21) arriva invece ‘Il grande Lebowski’ dei fratelli Coen, in versione restaurata in 4K. Domenica 10, sempre nel pomeriggio, un altro titolo per giovani e famiglie, ‘Titina’. Il 12 arriva invece l’ultimo film di Giorgio Diritti ‘Lubo’, che racconta vita e tragedia di Lubo Moser. Prima delle festività natalizie, due film a regia femminile: ‘Anatomia di una caduta’ di Justine Triet (venerdì 15) e ‘La chimera di Alice Rohrwacher’ (martedì 19). Biglietti 6 euro, ridotto 5.