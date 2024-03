In arrivo mostre nei negozi sfitti: "L’arte salverà il centro di Cattolica"

La Regina vuole salvare il suo centro storico: via Pascoli, Cattaneo e l’area storico-culturale degli scavi archeologici. Negli ultimi anni la crisi non si è fatta attendere e molte vetrine si sono svuotate con il rischio ora che il tessuto commerciale si riduca ai minimi termini in tale quartiere cattolichino. Ma negli ultimi mesi alcuni cattolichini, amanti della città e della sua plurisecolare cultura, si sono riuniti in un’associazione "Cattolicainarte", presentata pubblicamente ieri presso il Palazzo del Turismo, che vuole rilanciare il patrimonio culturale ed appunto l’arte del centro storico propriamente detto, dove insistono, è bene ricordarlo, Museo della Regina, Galleria Santa Croce, Chiesa di S.Apollinare e Torre Malatestiana, oltre appunto agli scavi archeologici romani. "L’idea di massima è di portare a Cattolica – spiega Domenico Onofri, tra i promotori della neonata associazione – importanti Gallerie d’Antiquariato a livello nazionale che potranno esporre i propri oggetti e opere d’arte nei vari negozi sfitti del centro storico, ridando vita a tutto un tessuto commerciale e culturale che non vogliamo perdere. Quest’estate in alcune vetrine di via Cattaneo, Pascoli e Bastioni porteremo antiquariato ed arte per dare nuova vita a questi spazi". La neonata associazione si preoccuperà di creare anche un tessuto sociale dove gli stessi titolari di immobili collaboreranno alla riuscita del nuovo progetto con affitti a prezzi calmierati in grado di attrarre gli antiquari del Belpaese.

Luca Pizzagalli