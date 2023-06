In arrivo oltre duemila atleti

Sono 2.258 gli atleti che, suddivisi in 89 squadre, dal 2 al 7 luglio parteciperanno alla sedicesima edizione del Festival del Sole, il più grande evento ginnico di tutta l’Europa meridionale, che offrirà ben 78 di spettacolo. Per l’occasione nei piazzali San Martino e Roma, nonché nei giardini del centro, in viale Milano, verranno allestite tre arene capaci di ospitare 4.500 persone. Sono sedici le nazioni partecipanti, si va dal Canada al Giappone, dall’Inghilterra alla Germania, fino al Portogallo, Belgio e Svizzera. Non mancherà l’Italia. L’apertura dell’evento è in programma alle 21 del 2 luglio nell’Arena Roma con il Gran Galà di apertura che dopo la sfilata delle squadre partecipanti, proporrà un esclusivo spettacolo di musica e danza.