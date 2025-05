In arrivo seicento militari americani

Ancora sport e migliaia di presenze turistiche nella primavera di Riccione. Tra i nuovi appuntamenti che entrano nel calendario sportivo c’è il torneo giovanile di calcio ‘Vai tigre’, in programma fino al 18 maggio. Il torneo, organizzato da Asar accademia calcio, coinvolgerà circa mille giovani atleti e pulcini. In giugno, dal 6 all’8, si svolgeranno allo Stadio del baseball le qualificazioni per Eurocup, Supercup e Women’s di softball, a cura di Nuova Delfini Riccione. Il torneo di softball è a carattere internazionale e coinvolge almeno 8 paesi europei con la partecipazione di squadre americane formate da militari operanti nelle basi Usa sparse per l’Europa. Arriveranno circa 600 atleti, accompagnati da tecnici e familiari al seguito.

In luglio arriveranno dal 4 al 6 il torneo Opes di basket 3vs3 al Parco della Resistenza, e dal 17 al 19 il pattinaggio in piazzale Aldo Moro.