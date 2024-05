In arrivo un nuovo chiosco al parco del Gelso, ecco il bando

Il parco del Gelso avrà un suo chiosco. Il Comune di Bellaria ha pubblicato alcuni giorni fa il bando per trovare il concessionario. Per presentare il progetto ci sarà tempo fino al 12 giugno. L’area dovrà essere scelta attorno al laghetto e non dovrà superare i 120 metri quadrati complessivi. Sarà data la preferenza a progetti che prevedono la collocazione nella zona ‘casa dei gatti’ o di fronte al pontile di legno. Sul fronte dei criteri di valutazione, il punteggio potrà aumentare se i progetti saranno presentati da giovani imprese e/o donne, e avranno delle parti legate a migliorie sull’area o attività accessorie. "Alta l’attenzione verso la qualità architettonica delle strutture proposte, le soluzioni tecnologiche adottate, il livello di fruibilità per disabili e l’ecocompatibilità dei manufatti", dicono dall’amministrazione. Il chiosco dovrà essere di circa 60 metri quadrati. Il concessionario sarà chiamato inoltre a realizzare (garantendone la pulizia e la manutenzione) anche i bagni, a disposizione dei propri clienti e di tutti i frequentatori del parco. I servizi igienici diventeranno poi di proprietà comunale. "L’iniziativa intende offrire un nuovo servizio all’interno dell’area – dichiara il sindaco Filippo Giorgetti (nella foto) – Vorremmo così incentivare e consolidare la frequentazione del parco del Gelso, sempre più vissuto, sicuro e accogliente". Quanto durerà la concessione? Sarà determinato in base all’entità dell’investimento e ai tempi di ammortamento. Il chiosco dovrà garantire l’apertura almeno dal 15 aprile al 31 ottobre di ogni anno e anche in occasione delle manifestazioni pubbliche al parco. Tutte le informazioni e l’avviso sono consultabili su www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it.