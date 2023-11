In attesa del risarcimento dopo l’incidente: "Quei soldi mi servono per pagare le cure"

Dopo l’incidente non è più riuscito a trovare un lavoro. Allo stesso tempo, insieme alla sua famiglia, è costretto a far fronte a spese esorbitanti per le cure e la riabilitazione. Spese che ora molto difficile riesce a sostenere.

"Da mesi sono in attesa che venga accolta la mia richieste di provvisionale con il riconoscimento di una somma che mi consentirebbe perlomeno di tirare in avanti in attesa della conclusione del processo. Non comprendo il motivo di questi ritardi". È questo l’appello che arriva da Luigi Loffredo, un 18enne cattolichino. "Il 17 aprile del 2021 – spiega il protagonista della vicenda – sono stato coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale ho riportato lesioni gravissime".

Al 18enne (all’epoca dei fatti ancora minorenne) è stato riconosciuto un concorso di colpa e da quel momento ha avuto inizio un braccio di ferro per vedersi riconoscere il risarcimento che il ragazzo ritiene gli spetti di diritto.

"L’assicurazione che copre la responsabilità del civile del danno – prosegue il cattolichino – ha offerto una somma che non ho ritenuto congrua e così ho promosso una causa civile davanti al tribunale di Rimini. All’udienza del 5 luglio scorso il tribunale si è riservato sulla mia richiesta di provvisionale. Faccio presente che non ho reddito, in quanto non posso più lavorare e che mi è stata riconosciuta una invalidità del 70%. Per far fronte alle spese ingenti necessarie a curarmi e riabilitarmi posso contare solo sull’aiuto dei miei genitori. Ad oggi – continua – non ho ancora ricevuto un centesimo. Il mio legale mi dice che è in attesa del provvedimento del tribunale da oltre quattro mesi. Non so di chi sia la colpa, ma spero che la situazione possa sbloccarsi".