In aula si parla della Memoria

Una mozione per chiedere di installare anche a Santarcangelo le pietre d’inciampo e ricordare le vittime del nazifascismo che hanno vissuto sul territorio. È l’atto, già sottoscritto dalle altre forze di maggioranza, che il consigliere Patrick Wild (Una Mano per Santarcangelo) presenterà oggi nella seduta del consiglio comunale. "La nostra città da sempre coltiva e promuove iniziative sul tema della memoria – dice il consigliere – l’installazione di queste pietre d’inciampo sarebbe coerente con progetti già esistenti, come il percorso ‘Memoria dei luoghi, memoria delle voci’, strutturato in una serie di targhe diffuse sul territorio e dedicate alle più importanti figure della Resistenza locale". L’iniziativa dell’installazione delle pietre d’inciampo nasce nel 1995 grazie all’artista berlinese Gunter Demnig: si tratta di installazioni a terra, proprio pietre in metallo, commemorative, per ricordare tutte le vittime del nazifascismo. L’iniziativa si è poi diffusa in tutta Europa, e ha anche raggiunto l’Italia nel 2010 con la posa delle prime pietre a Roma, Bolzano, Genova, L’Aquila, Livorno, Milano, Reggio Emilia, Siena, Torino e Venezia. Oggi le città coinvolte sono tante altre, anche in paesi più piccoli. "Oggi chiederemo alla giunta di installarle anche qui a Santarcangelo – conclude Wild – Andrà fatto un approfondimento storico sulle vittime santarcangiolesi del nazifascismo, a partire da fonti documentali. Tra i tanti noi abbiamo analizzato anche il volume ‘La notte delle bandierine rosse’ di Gianni Fucci e Serino Baldazzi".