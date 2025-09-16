In aula, volti e sedie vuote. Saponi: "Ora giustizia". La Bianchi grande assente

di Francesco Zuppiroli

"Abbiamo aspettato per due anni questo momento. Aspettato di veder tornare al centro dell’attenzione la figura di nostra madre, che per tutto questo tempo è stata la ’grande dimenticata’". La voce di Giacomo Saponi è calma, ma tradisce un’emozione poi ammessa per un momento cruciale. Un momento per cui i figli di Pierina hanno rotto il silenzio con cui spesso hanno accompagnato da spettatori silenti lo sviluppo dell’inchiesta per fare luce sull’omicidio della madre. "Da oggi faremo uno sforzo speciale per cercare di essere neutri, perché le accuse a Dassilva sono molto importanti, confermate da tanti giudici, ma è pur sempre un uomo che affronta un processo e che ha diritto alla difesa". Un muro di diplomazia quello eretto da Giacomo Saponi, che però non tarda a sgretolarsi con l’incalzare delle domande rivolte anche ai fratelli Giuliano e Chiara.

"Certo che guarderò Dassilva, con fermezza – annuisce decisa la figlia di Pierina Paganelli –. Perché non dovrei? Più che altro chissà se lui avrà il coraggio di guardarmi in faccia". Perché a domanda (se la convinzione della famiglia è quella per cui sia proprio Dassilva l’uomo che la sera del 3 ottobre trucidò a coltellate Pierina Paganelli) la replica dei Saponi è senza appelli: "Sì, ne siamo convinti". E convinti Giacomo, Chiara e Giuliano lo sono anche riguardo al fatto che "Dassilva ha agito da solo. Non crediamo alla possibilità di un complice, sicuramente non nel compiere l’atto omicidiario", chiosa Giacomo, prima di lasciare la parola al fratello Giuliano, che rimarca: "Oggi la cosa che mi sta più a cuore è che venga fatta giustizia per mia madre. Io e Manuela stiamo chiudendo il nostro matrimonio ed il suo ruolo in questo processo non devo stabilirlo io. Sarà meglio chiarito nel corso del procedimento. Il suo errore più grande, secondo me, è stato avere a che fare con una persona come Louis".

Ed è stata proprio Manuela Bianchi, ieri, la grande assente in aula ad assistere all’inizio del processo a Dassilva. Nuora della vittima, colei la quale ritrovò il cadavere di Pierina, ex amante dell’imputato, poi grande accusatrice con un incidente probatorio che rappresenta ai blocchi di partenza del giudizio la ’prova regina’ nelle mani dell’accusa. Sono uno, nessuno e centomila i ruoli giocati dalla Bianchi in questa storia, da cui però ieri Manuela ha preferito mantenersi a distanza, non essendosi costituita neanche parte civile. Come lei, assente anche il fratello, Loris Bianchi, più volte tirato in ballo dalla difesa di Dassilva come potenziale pista alternativa all’imputato nell’aver compiuto l’omicidio della Paganelli.

Non si è fatta attendere, invece, Valeria Bartolucci. La moglie di Louis è stata la prima a varcare la soglia del tribunale e, oltre ad alcuni cenni di complicità con Dassilva nei momenti morti dell’udienza, la Bartolucci ha avuto anche qualche secondo col marito in camera di sicurezza. "Cosa ci siamo detti? – sorride Valeria alla conclusione dell’udienza – Un segreto. No, nulla, solo un saluto". Un saluto all’uomo della cui innocenza la Bartolucci è convinta. "L’ho visto tranquillo e anche io lo sono – ha spiegato ancora la moglie dell’imputato –. Questa è stata un’udienza tecnica, il 20 ottobre sarò sempre qui a dargli il mio supporto. Trovarsi così vicini di nuovo ma in un’aula di tribunale è stato emozionante. Sia in positivo che in negativo. Quel che so è che la sua innocenza non è solo un mio parere, è una certezza", ha concluso lasciando il palazzo di Giustizia.