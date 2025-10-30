In aumento la fragilità sociale. Petitti: "Serve più lavoro stabile"

Consigliera Petitti, il Rapporto Istat 2025 sulle famiglie evidenzia indici preoccupanti anche in una regione considerata solida come l’Emilia-Romagna. Come interpreta questi dati?

"Ci dicono che nessun territorio oggi è davvero al riparo. L’Emilia-Romagna resta una regione forte, ma le disuguaglianze stanno crescendo. I salari non tengono il passo con l’aumento del costo della vita, e il potere d’acquisto delle famiglie continua a scendere. Sempre più persone lavorano, ma non riescono a vivere serenamente. È una tendenza nazionale, ma che tocca anche realtà virtuose come la nostra".

Qual è il segnale più evidente di questo peggioramento?

"Il lavoro povero. Un lavoratore su sei in Emilia-Romagna guadagna meno di 15.000 euro lordi all’anno. Questo vuol dire che il problema non è solo la disoccupazione, ma la qualità e la stabilità del lavoro. È un campanello d’allarme sociale, perché mina la coesione delle comunità"

Rimini è tra le province più colpite. Perché qui la fragilità è più forte?

"Perché Rimini ha un’economia fortemente legata al turismo e alla stagionalità. Nei mesi invernali molti lavoratori restano senza occupazione, o con contratti discontinui. Questo rende difficile programmare la propria vita, accedere a un mutuo o semplicemente pianificare il futuro. E la situazione si è aggravata con le nuove regole sulla NASpI che hanno reso più difficile accedere al sussidio".

C’è un dato che fotografa meglio di altri la fragilità economica del territorio?

"Sì: la perdita del potere d’acquisto. A Rimini è stata del 12,2% tra il 2015 e il 2024, la più alta in Emilia-Romagna. A Forlì-Cesena si ferma al 9,5%, a Ravenna all’8,8%, mentre Bologna è al 5%. Anche il reddito medio riflette questa distanza: 23.000 euro a Rimini contro oltre 32.000 a Bologna".

Il tema casa è diventato un’emergenza in molte città. Cosa sta accadendo a Rimini?

"Il boom degli affitti brevi ha cambiato il mercato. A fine 2024 oltre 1.500 appartamenti risultavano registrati come locazioni turistiche, quasi il doppio rispetto al 2019. Questo ha ridotto l’offerta per residenti, studenti e lavoratori stagionali, e ha spinto i prezzi verso l’alto. Oggi anche categorie fondamentali come insegnanti, infermieri o giovani coppie fanno fatica a trovare una casa".

Cosa sta facendo la Regione per affrontare queste criticità?

"Abbiamo messo in campo strumenti concreti: 124 milioni di euro con il Piano triennale contro le povertà, 45 milioni per abbattere le rette dei nidi, 38 per ampliare l’offerta educativa e un Fondo affitti che sostiene migliaia di famiglie ogni anno. Interventi importanti, ma da soli non bastano: serve una strategia complessiva che coinvolga anche il governo nazionale."

Ecco, cosa chiedete al governo?

"Che faccia la sua parte. Servono politiche nazionali per il lavoro stabile, salari adeguati, sostegni mirati a chi rischia di scivolare nella povertà e una politica della casa che torni a favorire l’affitto a lungo termine".