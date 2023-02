In auto con la droga e senza patente

Pizzicato al volante senza patente e con la droga. Lo scorso fine settimana i poliziotti delle Volanti, controllando una macchina, che procedeva ad alta velocità a San Giuliano, lungo la via Coletti, hanno scoperto che il conducente si era messo al volante senza la patente di guida, revocatagli mesi prima. Ma il forte odore che fuoriusciva dall’abitacolo della macchina e la presenza di un bilancino di precisione sul cruscotto, hanno convinto gli agenti ad effettuare un controllo più approfondito dell’auto. L’ispezione ha dato immediatamente i suoi frutti. In un barattolo di integratori sportivi, erano custoditi 40 grammi di hashish e 50 di marijuana. Il 32enne è quindi finito in manette con l’accusa di spaccio.