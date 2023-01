In azienda entra il maggiordomo

Campioni del welfare aziendale. Non c’è da stupirsi, hanno pure il maggiordomo. O meglio il ’facilitatore’, con il compito di fare per conto dei colleghi servizi e commissioni. Tra le attività piu richieste consegne e ritiri presso uffici postali, farmacia, lavanderia, medico. Per il quinto anno consecutivo Gruppo Sgr si aggiudica il prestigioso riconoscimento di Welfare Champion nell’ambito di Welfare Index Pmi, l’indice che valuta il livello di welfare aziendale nelle piccole e medie imprese italiane. La premiazione, preceduta dalla presentazione del Rapporto Welfare Index Pmi 2022, si è tenuta ieri a Roma, nel Palazzo della Cancellaria, alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone.

Ad essere premiate, le migliori storie di welfare aziendale "che evidenziano la capacità di innovazione in grado di rispondere ai nuovi bisogni emergenti delle persone, delle famiglie e delle comunità in cui operano". Il riconoscimento è stato concesso a 121 imprese su 6.532 analizzate. È stato il direttore generale del Gruppo Sgr Demis Diotallevi, a ritirare il premio. Sgr ha 574 lavoratori dipendenti, uno su cinque nato dopo il 1980 e il 95% assunti a tempo indeterminato. La metà (290) sono abilitati allo smart working. Tra le iniziative di welfare del gruppo (alcune sospese per l’emergenza sanitaria) pausa pranzo in relax. Ovvero lezioni di yoga e di pilates. Poi Sgr Family Bike e River Run: una cicloturistica di 25 km lungo il fiume Marecchia e un ’trail’ di 15 km lungo il fiume. Ancora convenzioni sul territorio e servizi a prezzi scontati: "Gruppo Sgr stipula convezioni con centri medici specialistici e poliambulatori - laboratori di analisi con agevolazioni per tutti i dipendenti e per i membri delle loro famiglie (marito, moglie e figli)". Orario estivo: nei mesi estivi di luglio e agosto, per il tredicesimo anno consecutivo, è stata disposta una riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti. Centri estivi: i figli dei dipendenti possono usufruire di 5 settimane gratuite. Asilo interaziendale: per bimbi dai 10 mesi ai 3 anni, a 400 metri dalla sede di Rimini (Sgr paga il 50% della retta mensile). Mercatino Sgr, ogni giovedì prodotti agricoli nel piazzale della sede. Piano welfare: si concretizza in servizi che vanno da salute, istruzione, assistenza sanitaria, trasporto, ricreazione. Nel 2021 la piattaforma e stata utilizzata dal 60,6% dei dipendenti e i servizi piu utilizzati sono buoni acquisto (30,4%), sanita (22,2%), diritto allo studio (10,8%), previdenza (4,3%), abbonamenti (0,9%) e servizi alla persona (3,9%). Hanno richiesto la monetizzazione in busta paga del premio il 39,4% dei dipendenti e il 22,8% ha un residuo in piattaforma. Solidarietà in azienda: "sempre alto l’impegno dei dipendenti – sottolinea Sgr – nello sviluppare diversi progetti e attivita di solidarieta. Le occasioni di donazione e i destinatari sono molteplici. Tra le altre Lotteria solidale Ior sostegno al Centro aiuti per l’Etiopia.

m.gra.