In biblioteca non solo libri, ma anche giochi e quiz. Così i ragazzi si avvicinano al mondo della lettura

La biblioteca di Misano collabora da diversi anni con l’istituto di Misano. A inizio anno scolastico le bibliotecarie Sara e Monia accolgono le classi prime, organizzando una caccia al tesoro con degli indovinelli per far conoscere le opportunità della biblioteca. Periodicamente Monia, in accordo con i docenti, incontra le classi, condividendo la tematica e in breve le trame dei libri. La biblioteca offre a tutti momenti di intrattenimento: chi vi partecipa può divertirsi con dei giochi da tavolo o cimentarsi in diverse attività come indovinelli, enigmi e tanto altro. Solitamente queste giornate si svolgono di sabato; la prossima si svolgerà a maggio: il tema di questo incontro sarà il quarto film della saga di Harry Potter. Dall’8 marzo la biblioteca è lieta di ospitare una selezione delle opere dell’artista Donatella Speranza, dedicate al tema della femminilità. Noi ragazzi siamo molto contenti di questa opportunità e disponibilità; grazie a questi incontri riusciamo ad approcciarci sempre di più al mondo della lettura. Un sentito ringraziamento a Monia, Sara, all’assessore alla cultura Manuela Tonini e a Gustavo Cecchini per l’organizzazione culturale di ‘Ritratti d’autore’.

Sofia Fabbri

Clizia Piccioni

Gioia Angeli III C