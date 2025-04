In bici alla scoperta della Rimini latina

A Rimini la Pasquetta si trascorre in bici con la 16esima edizione di ‘Somar lungo’. E quest’anno ci sarà un viaggio esclusivo nella Ariminum latina, attraverso i monumenti e la spiegazione dell’architetto Pier Luigi Foschi. Appuntamento lunedì alle 9 davanti al caffè Pascucci di viale Vespucci, per cominciare la marcia organizzata da Zeinta de Borg da fare sulle due ruote o a piedi, fino al santuario delle Grazie a Covignano. Il percorso attraverserà il centro storico, con le soste al ponte di Tiberio, in piazza Tre Martiri e all’arco d’Augusto. Poi ancora verso la collina riminese, fermandosi alla centrale idrica di Romagna acque in via Covignano. Per l’orario di pranzo è invece previsto l’arrivo al santuario e il pranzo in pieno stile romagnolo per passare tutti insieme il lunedì di Pasquetta (richiesta prenotazione) curato dagli alpini di Rimini e Cesena. Il pomeriggio trascorrerà poi tra intrattenimento per grandi e piccoli e la musica di dj Steve e in caso di pioggia il santuario è già attrezzato con luoghi al coperto per consentire il proseguimento della giornata. "L’idea centrale di questa edizione è quella di rispolverare il latino – spiega Foschi, tra gli organizzatori dell’evento –. In questo momento storico è fondamentale rispolverare la memoria, un elemento fondamentale per guardare al passato, pensando al futuro. Il percorso che attraverserà il centro è pensato per farci riflettere sui monumenti che mostrano iscrizioni in latino e soprattutto parlano della città. Dal ponte di Tiberio fino all’Arco, passando per il castel Sismondo, la vecchia pescheria e tanto altro ancora. Percorrendo tutto il corso d’Augusto scopriremo la trasformazione della Rimini antica".

‘Somar lungo’ è diventato un appuntamento fondamentale nella Pasqua riminese, interrotto soltanto nel periodo del Covid e proseguito poi fino ad arrivare alla 16esima edizione. Una marcia che ogni anno porta con sé una tematica diversa. Ma non solo, durante il viaggio verso il santuario è fissata una sosta alla centrale idrica per scoprire come funziona l’approvvigionamento dell’acqua che arriva dalla diga di Ridracoli, a cura di Romagna acque. "Racconteremo come fa ad arrivare l’acqua nelle nostre case – dice Tonino Bernabè, presidente di Romagna acque –. ‘Somar lungo’ è un modo per scoprire la città in un appuntamento che coinvolge tutte le generazioni".

Federico Tommasini