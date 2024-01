In bici dalle Casette fino alla Cella

In bicicletta dalla zona Casette fino alla Cella. Prosegue la pista ciclabile lungo la Riccione-Tavoleto. La giunta del Comune di Misano ha approvato il progetto e attualmente è in corso la fase di gara per l’affidamento dei lavori. Dopo la realizzazione del primo tratto a Villaggio Argentina, e dopo il collegamento in due fasi fino a Casette, la giunta accelera per l’esecuzione dei lavori dell’ultimo tratto, quello che va da via Ca’ Raffaelli (zona Casette) fino a via San Giovanni in frazione La Cella. Il nuovo tratto sarà lungo 700 metri e manterrà la larghezza di quelli già realizzati: due metri e mezzo. L’intervento comprende anche la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione per un importo complessivo di 450mila euro. "È il completamento di un progetto atteso da anni che finalmente troverà esecuzione nei prossimi mesi – dice il sindaco Fabrizio Piccioni –. Grazie alla realizzazione dell’ultimo tratto avremo un collegamento ciclopedonale completo da Villaggio Argentina fino a La Cella, lungo una strada provinciale molto trafficata e che, sino ad ora, non aveva sufficiente spazio per pedoni e ciclisti".