In bici fino a Vasto. L’avventura delle "Randagie"

Sono partite all’alba, domenica mattina, e in due giorni hanno pedalato lungo la costa adriatica, coprendo la distanza che separa Rimini da Vasto, in Abruzzo. Trecentocinquanta chilometri suddivisi in due tappe: la prima da Rimini a Porto San Giorgio, nel Fermano, e la seconda fin quasi al confine col Molise, col passaggio dall’affascinante pista ciclabile dei Trabocchi. Sono alcuni numeri dell’ultima avventura delle ‘Randagie’, un manipolo di venti donne di tutte le età, appassionate di bici e guidate da Morena Matteoni, titolare dello storico negozio di due ruote ‘Cicli Matteoni’, a Sant’Ermete.

m. d. f.