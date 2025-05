In campo per l’agente. Ceccoli

In campo per una buona causa. L’Associazione sammarinese calciatori over 35 è tornata sul terreno di gioco per un triangolare amichevole che ha coinvolto Old Stars Granata e International Police Association. Le due squadre si sono date appuntamento allo stadio ‘Ezio Conti’ di Dogana. Come per ogni iniziativa dell’Asco 35, il ricavato della manifestazione sarà devoluto. Ma questa volta non a favore di un’associazione, bensì a favore dell’agente della Polizia Civile Ceccoli, recentemente investito in servizio mentre era impegnato in un rilievo stradale. L’Asco 35, in questo modo, parteciperà attivamente "alla raccolta fondi – fanno sapere dall’Associazione sammarinese – attiva da qualche giorno e che ha già ottenuto oltre quattrocento donazioni". Una raccolta fondi iniziata ormai qualche settimana fa per iniziativa dei colleghi della Polizia Civile del giovane agente coinvolto in quel terribile incidente a Fiorina e che ha subito l’amputazione di una gamba.